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Фигуристка Медведева рассказала о стриптизе в аэропорту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Евгении Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как однажды проходила досмотр в аэропорту в нижнем белье.

Медведева в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» вспомнила историю, как приехала в аэропорт в худи с огромными железными кнопками, бляшками и цепями. Так как была ранняя осень, она не надела футболку.

Во время досмотра фигуристка из-за этих деталей начала «пищать». Сотрудники аэропорта попросили ее снять одежду.

«Отвечаю: "Я не cниму, у меня внизу ничего нет" (cмеетcя). Они вызвали охрану, начали разбираться и в итоге заставили меня снять этот худи. Пришлось пройти в одном лифчике (смеется). Там было много народу», — рассказала спортсменка.

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