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Украина нарастила группировку войск у Артемовска

Источник:
ТАСС
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Танк Т-72Б
Фото: © Sibnet.ru

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку войск к северо-западу и юго-западу от города Артемовска (Бахмута), сообщил Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника», — сказал ТАСС Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

По его словам, судя по количеству солдат, вооружения и техники, подразделения ВСУ, переброшенные под Артемовск, «могут вести действия как оборонительного, так и наступательного характера».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но потерпели неудачу, а силы РФ продолжили продвижение.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил нанести контрудар и разблокировать город.

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Оборона #Армия
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