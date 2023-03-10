НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сбербанк увеличил лимит по покупкам с карт без PIN‑кода

Источник:
РБК
571 1
Банковская карта Мир
Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с начала 2023 года тестирует увеличение лимита для карточной оплаты, при котором можно не вводить ПИН-код, сообщили в банке.

Теперь обойтись прикладыванием карты в ряде случаев можно при покупках на сумму свыше 1 тысячи рублей, рассказали РБК в банке. Доля терминалов, где внедрена эта опция, а также верхняя граница суммы покупки без ПИН-кода неизвестна.

В некоторых терминалах «Сбера» в Москве система уже не требует код при оплате картой на сумму свыше 2 тысяч рублей. «Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка», — объяснил представитель банка.

Банки могут устанавливать суммы покупок без ПИН-кода в соответствии с правилами платежных систем. Платежная система «Мир» увеличила этот лимит в 2020 году до 3 тысяч рублей. Такой же барьер у Visa и Mastercard, которые сейчас в России работают через Национальную систему платежных карт.

Рекомендации платежных систем для суммы покупок без ПИН-кода не являются обязательными, и многие банки, в том числе «Сбер», продолжали использовать более низкий порог в 1 тысячу рублей.

Еще по теме
Чаты с продавцом Wildberries. Как начать?
Wildberries запустил чаты с продавцами
Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию
«Серые» смартфоны практически перестали ввозить в Россию
смотреть все
Экономика #Торговля #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Российским пользователям Steam вернули популярные игры
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров заявил о «майдане» в Грузии
Глава ЦРУ назвал самый критичный период конфликта на Украине
Сбербанк увеличил лимит по покупкам с карт без PIN‑кода
Эксперты рассказали, будет ли дефицит летней резины
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

RenegaTT

Да они всю дорогу одним задом на 2х стульях усидеть пытаются... Те еще дьяволы

GammiPluh

Дело не в том насколько большой населенный пункт, дело в том что Вагнера формируют шикарное оперативное...

mosquito__2010

Примитивная пропаганда США рассчитана на умственно неполноценных людей. Украина сейчас за это расплачивается...

Nik3316

даже не знаю как такой бред назвать...