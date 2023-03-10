Сбербанк увеличил лимит по покупкам с карт без PIN‑кода

Сбербанк с начала 2023 года тестирует увеличение лимита для карточной оплаты, при котором можно не вводить ПИН-код, сообщили в банке.

Теперь обойтись прикладыванием карты в ряде случаев можно при покупках на сумму свыше 1 тысячи рублей, рассказали РБК в банке. Доля терминалов, где внедрена эта опция, а также верхняя граница суммы покупки без ПИН-кода неизвестна.

В некоторых терминалах «Сбера» в Москве система уже не требует код при оплате картой на сумму свыше 2 тысяч рублей. «Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка», — объяснил представитель банка.

Банки могут устанавливать суммы покупок без ПИН-кода в соответствии с правилами платежных систем. Платежная система «Мир» увеличила этот лимит в 2020 году до 3 тысяч рублей. Такой же барьер у Visa и Mastercard, которые сейчас в России работают через Национальную систему платежных карт.

Рекомендации платежных систем для суммы покупок без ПИН-кода не являются обязательными, и многие банки, в том числе «Сбер», продолжали использовать более низкий порог в 1 тысячу рублей.