Поисковик DuckDuckGo получит ИИ для генерации ответов

Разработчики поисковика DuckDuckGo анонсировали искусственный интеллект DuckAssist. Его задачей будет поиск информации в «Википедии» и предоставление краткого ответа на запрос.

«DuckAssist отвечает на вопросы, просматривая определенный набор источников — на данный момент чаще используется Википедия, но иногда и связанные сайты, такие как Britannica», — сообщается на странице разработчиков браузера.

Нейросеть индексирует источники информации и обрабатывает их с помощью технологий естественного языка от OpenAI и Anthropic, в результате получается краткий и емкий ответ на поставленный вопрос. Отмечается, что DuckAssist в разы быстрее, чем поиск информации традиционным способом.

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Если DuckAssist ранее генерировал ответ для данной темы, то он появится автоматически. В противном случае можно нажать кнопку «Спросить», чтобы получить ответ, сгенерированный в режиме реального времени.

Бета-версия DuckAssist доступна только на английском языке в мобильных приложениях для iOS, Android и Mac и расширениях DuckDuckGo для Firefox, Chrome и Safari.