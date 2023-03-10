Женщинам в Берлине разрешили плавать в бассейнах топлес

Власти Берлина разрешили женщинам, а также людям любого гендера находиться в бассейнах топлес.

«После нового рассмотрения жалобы о дискриминации принято решение о том, что плавание с обнаженным торсом впредь должно быть разрешено и для лиц женского пола», — говорится в заявлении Управления Сената Берлина по вопросам правосудия, многообразия и борьбы с дискриминацией.

С жалобой в офис по вопросам равноправия обратилась женщина, которой в одном из бассейнов Берлина в 2021 году не разрешили плавать топлес, хотя, по ее словам, общие правила не содержали гендерных ограничений и предписывали лишь носить «стандартную плавательную одежду».

Купание топлес с настоящего момента, помимо прочего, будет разрешено «для женщин или для людей с женской грудью». Это решение «создаст равные права для всех берлинцев — мужчин, женщин или небинарных персон».