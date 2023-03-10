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Канделаки вернет в эфир обновленное шоу «Умнее всех»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Тины Канделаки

Детское интеллектуальное шоу «Умнее всех» снова будут показывать на ТВ, проект возобновила ведущая Тина Канделаки, став по совместительству продюсером.

«Мои фирменные скороговорки возвращаются на ТВ, а вместе с ними и умные дети. Не менее эрудированные, чем 10 лет назад», — написала Канделаки в телеграм-канале.

Проект будет выходить на канале «Пятница!». Дата Премьеры пока не сообщается. Ведущая отметила, что обновленная студия программы будет с дополненной реальностью.

«Умнее всех» — детская интеллектуальная телевикторина, где участники от 6 до 14 лет могут зарабатывать деньги своим умом.

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