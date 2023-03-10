Канделаки вернет в эфир обновленное шоу «Умнее всех»

Детское интеллектуальное шоу «Умнее всех» снова будут
показывать на ТВ, проект возобновила ведущая Тина Канделаки, став по
совместительству продюсером.
«Мои фирменные скороговорки возвращаются на ТВ, а вместе с ними и умные дети. Не менее эрудированные, чем 10 лет назад», — написала Канделаки в телеграм-канале.
Проект будет выходить на канале «Пятница!». Дата Премьеры
пока не сообщается. Ведущая отметила, что обновленная студия программы будет с
дополненной реальностью.
«Умнее всех» — детская интеллектуальная телевикторина, где
участники от 6 до 14 лет могут зарабатывать деньги своим умом.