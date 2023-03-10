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YouTube разрешил блогерам ругаться матом

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип YouTube на смартфоне
Фото: © Christian Wiediger / Unsplash License

YouTube смягчил требования к монетизации роликов, содержащих мат. С ноября хостинг снимал рекламу с видео с ненормативной лексикой, и блогеры не могли зарабатывать на них, но теперь решил частично разрешить ругательства из-за резкой критики сообщества.

С ноября 2022 года YouTube автоматически снимал монетизацию с роликов, содержащих брань. Как сообщается на странице поддержки, это было сделано ради соблюдения рекомендаций по контенту и чтобы упростить для создателей монетизацию роликов, безопасных для бренда. Но инициатива подверглась резкой критике сообщества.

«Однако мы услышали от создателей опасения, что новая политика в отношении ненормативной лексики на самом деле привела к более строгому подходу, чем мы предполагали», — сообщается на сайте поддержки.

Начиная с 7 марта платформа разрешает ругательства, но с некоторыми ограничениями. Например, нельзя материться в первые 7 секунд ролика и делать это на протяжении всей записи — в таком случае реклама в нем показываться не будет. Монетизироваться не будут ролики с матом в заголовке и на миниатюре.

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Ролики, получившие ограничения в монетизации с ноября по март, будут повторно рассмотрены 10 марта. Никакой компенсации блогерам за отказ в монетизации из-за меняющейся политики платформы не предусмотрено.

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