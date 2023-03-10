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Эксперты рассказали, будет ли дефицит летней резины

Источник:
Sibnet.ru
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Шины
Фото: © Sibnet.ru

Запасы летних шин, в том числе брендов, которые объявили о прекращении работы в России, на складах есть, в среднем цены на резину увеличились на 20%, сообщили представители шинных магазинов.

«Люди привыкают ездить на Michelin, Pirelli, Continental. Если они не хотят отказываться от привычной марки, то должны понимать, что придется переплатить. Все премиальные бренды подорожали в пределах 15-20%», — цитирует «Ъ FM» представителя «Автокомплекс "Евроавто"» Илью Плисова.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко отметил, что низкопрофильная высокоскоростная резина и высокопрофильная для специализированных автомобилей стала дороже на 30%.

По его данным, за год появилось около 14 новых китайских брендов и два-три корейских. По словам Плисова, главная проблема китайской резины — в том, что она не тестировалась в наших условиях, но его радует то, что летняя работает и в Китае, и в России одинаково, все сложнее с зимней.

Игроки рынка не испытывают проблем с поставками зарубежной резины. Несмотря на подорожание и менее богатый выбор, к летнему сезону дефицита с резиной не ожидается.

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