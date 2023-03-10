ЕС не смог найти и арестовать большую часть российских активов

Евросоюз сумел заморозить российские активы на 20,9 миллиарда евро, тогда как только в 2019 году объем прямых инвестиций России в ЕС составил 136 миллиардов евро, говорится в официальных документах.

Существует значительно больше российских активов, чем обнаружено на данный момент, но их не могут найти и заморозить, признались Bloomberg официальные лица Евросоюза.

На данный момент блок заморозил российские активы на 20,9 миллиарда евро, в октябре 2022 года эта сумма равнялась 17,4 миллиарда евро — прирост совсем небольшой.

Bloomberg отмечает, что российские активы часто спрятаны за сложными структурами компаний или посредников.