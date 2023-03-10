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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава ЦРУ назвал самый критичный период конфликта на Украине

Источник:
РИА Новости
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Следующие полгода станут самым критичным периодом конфликта на Украине, считает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине», — приводит РИА Новости слова Бернса, сказанные им во время слушаний в Конгрессе.

По оценке американской разведки, российские военные смогут добиться тактических успехов, но они не будут значительными, отметил директор ЦРУ.

«Думаю, какие-либо перспективы серьезных переговоров <...> будут зависеть от ситуации на поле битвы», — сказал Бернс, добавив, что Россия к переговорам еще не готова.

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