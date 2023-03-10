Глава ЦРУ назвал самый критичный период конфликта на Украине

Следующие полгода станут самым критичным периодом конфликта на Украине, считает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине», — приводит РИА Новости слова Бернса, сказанные им во время слушаний в Конгрессе.

По оценке американской разведки, российские военные смогут добиться тактических успехов, но они не будут значительными, отметил директор ЦРУ.

«Думаю, какие-либо перспективы серьезных переговоров <...> будут зависеть от ситуации на поле битвы», — сказал Бернс, добавив, что Россия к переговорам еще не готова.