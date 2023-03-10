Чаты с продавцом Wildberries. Как начать?

Покупатели получили возможность общаться напрямую с продавцами товара на Wildberries с помощью текстовых чатов. Как вернуть бракованный товар через чат с продавцом на Wildberries?
Чаты продавцов с покупателями уже работают на Wildberries. Пока они доступны для 19,5 тысячи продавцов, но в будущем их распространят на всех.
Правила чата с продавцом на Wildberries
Цель чата в Wildberries в том, чтобы покупатели жаловались на брак напрямую продавцу, а он определял размер компенсации.
Возврат брака на Wildberries — один из спорных моментов, на которые часто жалуются пользователи маркетплейса. Им не всегда удается вернуть товар и доказать, что он с браком. Раньше с этим разбиралась сама торговая площадка, теперь же ответственность возлагается на продавцов.
Для продавцов Wildberries действуют определенные правила по общению с клиентами в таком чате. Максимальный срок ответов на вопросы покупателей не должен превышать десяти дней.
Продавцу нельзя использовать односложные ответы, оскорблять покупателя или негативно высказываться в адрес Wildberries, его сотрудников и других продавцов на площадке.
Также ему запрещены сбор и хранение персональных данных пользователей, попытки мотивировать их перейти на другую площадку, соцсети или мессенджеры, взаимообмен контактами.
За нарушения могут приостановить сотрудничество с магазином, а за попытку получить прямой контакт клиента — назначить штраф 25 тысяч рублей.
Ozon запускал аналогичную функцию в начале 2021 года. Но затем функция у части пользователей была отключена — по официальной версии «в целях безопасности». Это было связано с покупательским терроризмом, когда клиента необоснованно требовали возврата за брак, которого не было.
Как запустить чат с продавцом на Wildberries
Чат с продавцом появляется тогда, когда товар заказан и находится в разделе «Доставки». В версии Wildberries на компьютере, чтобы увидеть ссылку, надо навести курсор на карточку товара.
Ниже даты заказа или срока хранения написано «Связаться с продавцом». Если нажать на эти слова, откроется окошко чата.
В мобильной версии «Чат с продавцом» находится также в конце карточки под названием бренда и над «Итого».
Чат заработал не у всех продавцов, возможно, поэтому при заказе товаров у каких-то продавцов такого чата не будет, пока идет тестирование функции. Предполагается, что в чат можно писать любые претензии и вопросы по пришедшей вещи.
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