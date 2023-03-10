Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников за госизмену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для госслужащих и военнослужащих, а также уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон был принят с целью «усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности».

«Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — сказано в сообщении.

Граждане также теперь будут привлекаться к уголовной ответственности за пропаганду терроризма, дискредитацию военных и «нарушение требований по защите государственных секретов».

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, в которой сохраняется смертная казнь. В мае 2022 года Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающих высшую меру наказания за совершение терактов.