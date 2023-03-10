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Появилось объявление о продаже авто за 29 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Авито Авто»

Новый автомобиль Pagani Huayra в золотом цвете продается в России за 230 миллионов рублей, сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Одна из главных «фишек» Pagani Huayra — кузов, произведенный из карботаниума — комбинации углеродного волокна и титана. Huayra состоит из более чем 10 тысяч компонентов.

Гиперкар оснащен шестилитровым двигателем Mercedes-AMG M158 V12 с двойным турбонаддувом мощностью 730 лошадиных сил. Автомобиль развивает максимальную скорость в 370 километров в час и разгоняется до 100 километров в час всего за 3,3 секунды.

Продавец предлагает приобрести Pagani Huayra под заказ из-за рубежа за 229,5 миллиона рублей (3 миллиона долларов по текущему курсу).

Pagani Huayra стал преемником предыдущей модели компании, Pagani Zonda, и был презентован на Женевском автосалоне в 2011 году. Автомобиль получил свое название в честь бога ветра инков Уайра-тата. На сегодняшний день в мире не более 100 таких автомобилей.

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