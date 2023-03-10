Шоу «Новые звезды в Африке» стартует на ТНТ

Первый выпуск шоу «Новые звезды в Африке» покажут вечером в воскресенье на телеканале ТНТ, условия пребывания звезд в проекте сильно ужесточатся.

Участие в шоу примут 17 знаменитостей. Среди них — жена футболиста и блогер Мария Погребняк, телеведущая Эвелина Бледанс, блогер Торнике Квитатиани, юморист Иван Пышненко, актер Виталий Гогунский, юморист и актриса Наталья Медведева.

Правила в «Новых звездах в Африке» станут намного жестче предыдущих сезонов. У героев не будет еды. Раньше на кухне всегда были маис и бобы, но теперь и их придется зарабатывать в испытаниях.

На шоу появится киоск с ассортиментом того, что можно купить на выигранные монеты. После каждого испытания звездам предстоит принять решение о судьбе общего бюджета. Это вызовет споры и добавит интриги проекту.

Премьера шоу «Новые звезды в Африке» состоится 12 марта в 19.00 на ТНТ. Телеведущими снова будут Ольга Бузова и Михаил Галустян.