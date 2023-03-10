Си Цзиньпина переизбрали на третий срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.
Выборы главы Китая состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования. В нем приняли участие 2952 депутата, приводит ТАСС сообщение ВСНП.
Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок. Кроме того, его также переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.
Пост председателя КНР был учрежден с принятием конституции страны в 1954 году, первым эту должность занял Мао Цзэдун. Пост упразднили в 1975 году, а затем восстановили спустя семь лет.
Ранее конституция ограничивала пребывание одного и того же человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, но после внесения поправок в конституцию в марте 2018 года ограничения сняли.
Си Цзиньпину в этом году исполнится 70 лет.
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