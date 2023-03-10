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Попавший под обстрел в ДНР рэпер Птаха инсценировал пропажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

История пропажи рэпера Птахи после обстрела в ДНР оказалась постановкой, так музыкант хотел «спародировать» украинских-звезд, посещавших передовую.

«Птаха и 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. С артистами все в порядке, они вышли на связь», — сообщила PR-директор артиста Марина Евстифеева РИА Новости.

В четверг, 9 марта, стало известно, что Птаха отправился в ДНР с гуманитарной помощью. Там он якобы попал под обстрел, после чего перестал выходить на связь.

На самом деле вся история оказалась постановочной. Видео с обстрелом было снято на полигоне. Для правдоподобности рэпер отключил телефон, чтобы с ним не могли связаться.

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