НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Анна Кикина вернется с МКС на Землю

Источник:
Sibnet.ru
456 0
Космонавт Анна Кикина
Фото: © Роскосмос

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной на борту приземлится у берегов Флориды в воскресенье, сообщает Роскосмос.

Корабль Crew Dragon должен отстыковаться от Международной космической станции 11 марта в 10.05 мск, по информации NASA. Приводнение корабля у берегов Флориды состоится 12 марта в 5.19 мск. Кикина должна была вернуться на Землю 9 марта, полет отложили из-за сильного ветра.

Вместе с Анной на Землю вернутся астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Как Кикина стала космонавтом?

Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, полетевшем на корабле Илона Маска Crew Dragon. Она отправилась на МКС в начале октября 2022 года.

Тема: Человек и космос
Космический телескоп заснял невозможные галактики
Экстремальная вспышка произошла на Солнце
Астероид 2005 YY128 приблизится к Земле на минимальное расстояние
Ученый объяснил, почему люди верят в инопланетян
смотреть все
Наука #Космос #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Российским пользователям Steam вернули популярные игры
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава ЦРУ назвал самый критичный период конфликта на Украине
Си Цзиньпина переизбрали на третий срок
Эксперты рассказали, будет ли дефицит летней резины
Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников за госизмену
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Техника расслабления: как заснуть за несколько минут
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Домашний стриптиз: как сделать танец незабываемым
Пять признаков, что это не ваш мужчина
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине
50
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
45
Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска
34
Медведев пообещал уничтожить танковый завод Германии на Украине
34
Киев принял решение по Артемовску