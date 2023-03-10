Космический корабль Crew Dragon с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной на борту приземлится у берегов Флориды в воскресенье, сообщает Роскосмос.

Корабль Crew Dragon должен отстыковаться от Международной космической станции 11 марта в 10.05 мск, по информации NASA. Приводнение корабля у берегов Флориды состоится 12 марта в 5.19 мск. Кикина должна была вернуться на Землю 9 марта, полет отложили из-за сильного ветра.

Вместе с Анной на Землю вернутся астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, полетевшем на корабле Илона Маска Crew Dragon. Она отправилась на МКС в начале октября 2022 года.