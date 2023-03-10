Иноагент Земфира спела про любовь к Родине

Певица Земфира (признана иноагентом в РФ) выпустила песню «Родина», в которой пообещала научить «Родину любить, целовать ее ботинки и подошвы».

В новой песне Земфира, уехавшая из России, высказалась о стране и тех, кто покинул ее. Музыка в «Родине» напряженная и тяжелая.

«Мы научим тебя <…> Родину любить, даже если мы с тобой нигде не прошены», — поет Земфира.

В своей песне певица также называет страну «заболевшей, поредевшей по-хорошему», а людей, уехавших из России «улетевшими, растерянными птицами».