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Иноагент Земфира спела про любовь к Родине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: http://pleasureup.livejournal.com/ / CC BY-SA 3.0

Певица Земфира (признана иноагентом в РФ) выпустила песню «Родина», в которой пообещала научить «Родину любить, целовать ее ботинки и подошвы».

В новой песне Земфира, уехавшая из России, высказалась о стране и тех, кто покинул ее. Музыка в «Родине» напряженная и тяжелая.

«Мы научим тебя <…> Родину любить, даже если мы с тобой нигде не прошены», — поет Земфира.

В своей песне певица также называет страну «заболевшей, поредевшей по-хорошему», а людей, уехавших из России «улетевшими, растерянными птицами».

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