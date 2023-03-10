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США тайно призвали трейдеров торговать российской нефтью

Источник:
ТАСС
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Фото: hemkes / Attribution License

Администрация США призвала крупнейших трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, торгуемой в рамках ценового потолка, сообщили источники в Вашингтоне.

Несмотря на то, что Вашингтон не выступал против торговли российской нефтью в рамках ценового потолка, крупнейшие нефтетрейдеры настороженно относились к этому, опасаясь репутационных рисков, пишет Financial Times.

По данным издания, представители Минфина США встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. «Американцы активно призывали нас возобновить поставки нефти», — сказал один трейдер.

Таким образом в Вашингтоне пытаются обеспечить стабильность глобальных поставок нефти. Кроме того, участие крупных перевозчиков должно позволить западным странам лучше понимать структуру российского экспорта, приводит ТАСС выдержки из статьи.

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Экономика #Недра и ТЭК
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