США тайно призвали трейдеров торговать российской нефтью

Администрация США призвала крупнейших трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, торгуемой в рамках ценового потолка, сообщили источники в Вашингтоне.

Несмотря на то, что Вашингтон не выступал против торговли российской нефтью в рамках ценового потолка, крупнейшие нефтетрейдеры настороженно относились к этому, опасаясь репутационных рисков, пишет Financial Times.

По данным издания, представители Минфина США встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. «Американцы активно призывали нас возобновить поставки нефти», — сказал один трейдер.

Таким образом в Вашингтоне пытаются обеспечить стабильность глобальных поставок нефти. Кроме того, участие крупных перевозчиков должно позволить западным странам лучше понимать структуру российского экспорта, приводит ТАСС выдержки из статьи.