Беспрецедентное соглашение России и Ирана встревожило Пентагон

Россия пошла на «беспрецедентное оборонное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — цитирует ТАСС министра США.
Руководство США неоднократно обвиняло Тегеран в передаче беспилотных летательных аппаратов Москве для применения в специальной операции на Украине.
Эти обвинения опровергали как в Москве, так и в Тегеране. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что беспилотники поставлялись за несколько месяцев до специальной военной операции.
GammiPluhОбидится ведь наркокомандующий, лично приедет средние пальцы погранцам белорусским показывать
nicollaichОбидел насекомое. Зеленский намного хуже.
GammiPluhДело не в том насколько большой населенный пункт, дело в том что Вагнера формируют шикарное оперативное...
RenegaTTДа они всю дорогу одним задом на 2х стульях усидеть пытаются... Те еще дьяволы