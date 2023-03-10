Беспрецедентное соглашение России и Ирана встревожило Пентагон

Россия пошла на «беспрецедентное оборонное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — цитирует ТАСС министра США.

Руководство США неоднократно обвиняло Тегеран в передаче беспилотных летательных аппаратов Москве для применения в специальной операции на Украине.

Эти обвинения опровергали как в Москве, так и в Тегеране. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что беспилотники поставлялись за несколько месяцев до специальной военной операции.