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Беспрецедентное соглашение России и Ирана встревожило Пентагон

Источник:
ТАСС
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Россия пошла на «беспрецедентное оборонное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — цитирует ТАСС министра США.

Руководство США неоднократно обвиняло Тегеран в передаче беспилотных летательных аппаратов Москве для применения в специальной операции на Украине.

Эти обвинения опровергали как в Москве, так и в Тегеране. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что беспилотники поставлялись за несколько месяцев до специальной военной операции.

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