НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries запустил чаты с продавцами

Источник:
Sibnet.ru
150 0
WildBerries
Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries запустил тестовые чаты продавцов с покупателями. Пока они доступны для 19,5 тысячи продавцов, но в будущем их распространят на всех.

Главная цель нововведения — упростить возврат бракованного товара, чтобы предприниматели могли сами проверять заявки и определять размер компенсации, пишут «Ведомости». Максимальный срок ответов на вопросы покупателей в чате не должен превышать десяти дней.

При этом эксперты отмечают, что чаты продавцов с покупателями могут грозить всплеском «покупательского терроризма». Например, недобросовестные клиенты могут требовать возврата денег за качественный товар, ссылаясь на несуществующие проблемы.

Так, в начале 2021 года чаты для продавцов и покупателей запустил Ozon, однако в итоге эта функция у части пользователей была отключена — по официальной версии «в целях безопасности».

Еще по теме
Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию
«Серые» смартфоны практически перестали ввозить в Россию
Продажи активированных за рубежом iPhone начались в России
Товарооборот между Россией и ЕС достиг рекордного за 8 лет уровня
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия нанесла «удар возмездия» по объектам Украины
Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию
Запад признал масштабные потери ВСУ
Британия и Франция ради сигнала России «зароют топор войны»
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Техника расслабления: как заснуть за несколько минут
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Домашний стриптиз: как сделать танец незабываемым
Пять признаков, что это не ваш мужчина
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Обидится ведь наркокомандующий, лично приедет средние пальцы погранцам белорусским показывать

nicollaich

Обидел насекомое. Зеленский намного хуже.

GammiPluh

Дело не в том насколько большой населенный пункт, дело в том что Вагнера формируют шикарное оперативное...

mosquito__2010

Примитивная пропаганда США рассчитана на умственно неполноценных людей. Украина сейчас за это расплачивается...