Wildberries запустил чаты с продавцами

Маркетплейс Wildberries запустил тестовые чаты продавцов с покупателями. Пока они доступны для 19,5 тысячи продавцов, но в будущем их распространят на всех.

Главная цель нововведения — упростить возврат бракованного товара, чтобы предприниматели могли сами проверять заявки и определять размер компенсации, пишут «Ведомости». Максимальный срок ответов на вопросы покупателей в чате не должен превышать десяти дней.

При этом эксперты отмечают, что чаты продавцов с покупателями могут грозить всплеском «покупательского терроризма». Например, недобросовестные клиенты могут требовать возврата денег за качественный товар, ссылаясь на несуществующие проблемы.

Так, в начале 2021 года чаты для продавцов и покупателей запустил Ozon, однако в итоге эта функция у части пользователей была отключена — по официальной версии «в целях безопасности».