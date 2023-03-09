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Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Флаг Турции
Флаг Турции
Фото: © Sibnet.ru

Таможенная система Турции блокирует оформление транзита санкционных грузов в Россию. Так, проблемы возникли при транзите товаров, которые идут по схемам параллельного импорта.

«Вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует», — цитирует «Коммерсантъ» гендиректора компании «Оптималог» Георгия Властопуло.

При этом официальных приказов и постановлений турецкие власти не публиковали, сообщила Валерия Савенкова, коммерческий директор компании Transasia Logistics. По ее словам, в этом случае властям пришлось бы признать факт поставок санкционной продукции для России.

«Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — уточнила Савенкова.

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