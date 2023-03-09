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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла «удар возмездия» по объектам Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России (запуск ракеты «Калибр» )
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Массированный «удар возмездия» по объектам на территории Украины был нанесен в ответ на теракты в Брянской области 2 марта, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская армия в ходе удара использовала высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сказал он. По словам Конашенкова, цель удара достигнута.

«Поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — уточнил официальный представитель Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что территория сразу нескольких регионов страны подверглась ракетному обстрелу. В результате были поражены объекты инфраструктуры, частично отключилось электроснабжение.

Тема: Военная операция на Украине
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