Россия нанесла «удар возмездия» по объектам Украины

Массированный «удар возмездия» по объектам на территории Украины был нанесен в ответ на теракты в Брянской области 2 марта, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская армия в ходе удара использовала высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сказал он. По словам Конашенкова, цель удара достигнута.

«Поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — уточнил официальный представитель Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что территория сразу нескольких регионов страны подверглась ракетному обстрелу. В результате были поражены объекты инфраструктуры, частично отключилось электроснабжение.