Момент взрыва дома в Чите попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео — кадры опубликовал РТК «Забайкалье».
Взрыв прогремел в 14.50 по местному времени (8.50 мск) в четверг в пятиэтажном доме № 6 на улице Боровой в поселке Антипиха. Были разрушены квартиры на верхних этажах в первом подъезде.
Было спасено 13 человек, из них трое детей. Из пострадавших подъездов эвакуировано 30 человек.
Пострадало 11 человек, из них четверо детей. Один ребенок и одна женщина находятся в тяжелом состоянии, сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: «Оказание услуг ненадлежащего качества» и «Халатность».
GammiPluhОбидится ведь наркокомандующий, лично приедет средние пальцы погранцам белорусским показывать
nicollaichОбидел насекомое. Зеленский намного хуже.
GammiPluhЭто клеймо предателя родины, у нас с таким тоже полно "либералов"
AlhazredНу твой-то бред вообще в авторитете)))