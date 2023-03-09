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Момент взрыва дома в Чите попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео — кадры опубликовал РТК «Забайкалье».

Взрыв прогремел в 14.50 по местному времени (8.50 мск) в четверг в пятиэтажном доме № 6 на улице Боровой в поселке Антипиха. Были разрушены квартиры на верхних этажах в первом подъезде.

Было спасено 13 человек, из них трое детей. Из пострадавших подъездов эвакуировано 30 человек.

Пострадало 11 человек, из них четверо детей. Один ребенок и одна женщина находятся в тяжелом состоянии, сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: «Оказание услуг ненадлежащего качества» и «Халатность».

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ЧП #Происшествия #Забайкалье
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Топ комментариев

GammiPluh

Обидится ведь наркокомандующий, лично приедет средние пальцы погранцам белорусским показывать

nicollaich

Обидел насекомое. Зеленский намного хуже.

GammiPluh

Это клеймо предателя родины, у нас с таким тоже полно "либералов"

Alhazred

Ну твой-то бред вообще в авторитете)))