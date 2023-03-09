Настоящий детектив: кто взорвал «Северные потоки»

Ведущие мировые СМИ неожиданно в голос стали обвинять во взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» таинственные проукраинские силы. И случилось это сразу после выхода расследования журналиста Сеймура Херша, где он назвал организатором диверсии США.

«Давайте я сейчас посмотрю... Вот это да, источники не называются... О господи! "Спецслужбы предполагают ", "проукраинская группировка»! Боже мой», — сказал Херш «Известиям», попросившим его прокомментировать статьи, вышедешие в западных СМИ.

Если бы пугающий внешнеполитический фон не затмевал «Северные потоки», они бы стали историей века. Россия годами проталкивала этот проект. Газопроводы, проложенные по дну Балтийского моря, должны были в обход Украины обеспечить Европу дешевым российским газом.

Партнерами России выступали Германия, Австрия, Италия и ряд других стран. А США, Польша, страны Балтии и, конечно, киевские власти вставляли проекту палки в колеса. Вашингтону в Европе был нужен рынок для американского сжиженного газа , Украине — средства от транзита через ее территорию российских энергоносителей.

Первый «поток» удалось построить и запустить без проблем. Следующий «Северный поток — 2» преследовал злой рок. Вашингтон всеми силами мешал его строительству. Канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось убедить Белый дом не вмешиваться в проект, и второй «поток» все-таки достроили. Но 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция и его запуск завис.

А 27 сентября компания Nord Stream AG (оператор проекта) сообщила о «беспрецедентных разрушениях». Днем ранее кто-то взорвал газопроводы на дне Балтийскоого моря, в экономической зоне Швеции.

Кому выгодно

Европейские власти начали расследование. России сразу же объявили, что ее к этому расследованию не допустят. В западных СМИ стала обсуждаться версия о причастности к взрывам Москвы.

Кремль призвал не наводить тень на плетень, а присмотреться к тем, кому вывод из строя «Северных потоков» был выгоден. «Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал», — заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, это был акт «международного, государственного терроризма». «Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии», — пояснил он.

В течение полугода расследование шло ни шатко, ни валко. Пока в конце феврале не вышел материал Херша. А он — не рядовой журналист, а лауреат Пулитцеровской премии. На его счету материалы об Уотергейтском скандале, причастности Соединенных Штатов к перевороту в Чили, пытках в Абу-Грейб, тайных тюрьмах ЦРУ.

Расследование Херша

Херш утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» была разработана США при участии Норвегии, у «которой много превосходных моряков и водолазов с опытом поколений в глубоководной разведке нефти и газа».

Для атаки был выбран участок газопровода, проходящий близ датского острова Борнхольм, — на мелководье. Дистанционно активируемые взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США под прикрытием учений НАТО BALTOPS 22 еще в июне 2022 года.

Место взрыва «Северный потоков» у острова Борнхольм Фото: © Wikimedia

Спустя три месяца взрывные устройства были приведены в действие и разрушили три из четырех труб системы Nord Stream. Для этого использовался сигнал, поданный с помощью радиобуя, сброшенного с норвежского самолета.

Херш считает, что решение о диверсии было принято из-за опасений президента США Джо Байдена в том, что Германия может отказаться от поддержки санкций против России.

«Война для Запада шла не очень хорошо и они боялись приближения зимы. "Северный поток — 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Берлин отменит санкции из-за холодной зимы», — объяснил журналист.

Белый дом и Пентагон категорически отвергли такую трактовку событий, заявив, что США не имеют отношения к диверсии на «Северных потоках».

Кампания в СМИ

На днях ведущие западные издания дружно увидели во взрывах газопроводов «украинский след». Газета The New York Times заявила, что, несмотря на заявления Киева о непричастности к инциденту, новые разведданные говорят о причастности к диверсии «некой проукраинской группировки».

Немецкая Die Zeit написала, что немецкие следственные органы совершили прорыв в расследовании взрывов и выяснили, что «следы ведут на Украину». Удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции. И оказалось, что его арендовала компания, принадлежащая украинцам, пояснила газета.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тут же заявил, что Киев не имеет отношения к инцидентам на газопроводах. По его словам, заявления о причастности к взрывам являются «вредными», они создают впечатление, что «вина лежит на Украине».

Выброс газа после взрывы «Северных потоков» Фото: © Danish Defence Command

Следом вышла статья в британской Times, в которой говорится, что официальный Киев не был замешан в инциденте. А организовал его «частный спонсор» с Украины и его имя известно западным разведкам. Его личность спецслужбы, скорее всего, никогда не раскроют, предположило издание.

The Wall Street Journal сообщила, что у ЦРУ еще летом были сведения о том, что украинская группировка, «не связанная с властями в Киеве», готовит атаку на газопроводы. И эта информация была якобы передана властям Германии. Но улик мало и истина, возможно, не будет установлена никогда, резюмировала WSJ.

Российская реакция

Сенатор Алексей Пушков удивился наивной попытке западных СМИ выгородить настоящих виновников. По его убеждению, за подрывом стояло высокотехнологичное государство. «Неудачная попытка дезинформации», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

«Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве "Северного потока" и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию», — отметил сенатор.

Еще более жестко по поводу этих «откровений» высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведевв. В своем телеграм-канале он назвал их «тупой пропагандой». Особое внимание он обратил на то, что эта «проукраинская группировка» якобы никак не связана ни с Киевом, ни с Европой, ни с США.

«Просто герои-одиночки, вступившие в схватку с клятыми москалями! Новое спасение мира какими-то "бесславными ублюдками"», — сыронизировал Медведев, сделав отсылку к фильму Квентина Тарантино. Но по уровню исполнения, авторы этой информационной кампании не идут ни в какое сравнение с именитым голливудским режиссером, отметил зампред Совбеза.

Тем временем, Херш пообещал на следующей неделе выпустить новое расследование по «Северным потокам».