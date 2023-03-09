Британия и Франция ради сигнала России «зароют топор войны»

Лондон и Париж «зароют топор войны», чтобы послать России сигнал о единстве. На 10 марта запланирована встреча премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лондон и Париж в настоящее время сталкиваются с общей угрозой, пишет издание Politico. «Это испытание для двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом», — говорится в материале.

Центральной темой встречи станет сотрудничество крупнейших европейских стран в оборонной сфере. Тем самым Москва получит сигнал, что Европа готова сообща реагировать на угрозы ее безопасности, утверждает автор статьи.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва должна учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО. Он напомнил, что все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести России «стратегическое поражение».