Минцифры предложило продлить бесплатный доступ в Интернет до недели

Минцифры выступило с инициативой о продлении бесплатного доступа к социально значимым ресурсам в рамках программы «Доступный интернет» с одного дня до недели. Увеличить время бесплатного интернет-серфинга предлагают с 1 сентября.

В пояснительной записке к проекту постановления сообщается, что подобная мера позволит популяризовать отечественные ресурсы. В перечне Роскомнадзора указаны только два социально значимых веб-сайта: «Госуслуги» и «ВКонтакте».

«Действующее ограничение длительности бесплатного доступа в 24 часа требует корректировки, учитывая необходимость дальнейшей популяризации социально значимых информационных ресурсов», — говорится в документе.

Услуга «Доступный интернет» действует для всех пользователей сети в России. Чтобы ее активировать, нужно подключить опцию «Доступный (социальный) интернет» в личном кабинете оператора и связать его с учетной записью на «Госуслугах».