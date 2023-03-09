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Минцифры предложило продлить бесплатный доступ в Интернет до недели

Источник:
Sibnet.ru
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Госуслуги
Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры выступило с инициативой о продлении бесплатного доступа к социально значимым ресурсам в рамках программы «Доступный интернет» с одного дня до недели. Увеличить время бесплатного интернет-серфинга предлагают с 1 сентября.

В пояснительной записке к проекту постановления сообщается, что подобная мера позволит популяризовать отечественные ресурсы. В перечне Роскомнадзора указаны только два социально значимых веб-сайта: «Госуслуги» и «ВКонтакте».

«Действующее ограничение длительности бесплатного доступа в 24 часа требует корректировки, учитывая необходимость дальнейшей популяризации социально значимых информационных ресурсов», — говорится в документе.

Услуга «Доступный интернет» действует для всех пользователей сети в России. Чтобы ее активировать, нужно подключить опцию «Доступный (социальный) интернет» в личном кабинете оператора и связать его с учетной записью на «Госуслугах».

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