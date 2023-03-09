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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад признал масштабные потери ВСУ

Источник:
Financial Times
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Армия Украины
Фото: © U.S. Department of Defense

Украинские войска несут серьезные потери по всей линии фронта, ситуацию не спасает даже наращивание поставок западного вооружения.

«Украина теряет людей по всей линии фронта», — цитирует издание Financial Times слова анонимного западного чиновника.

Также газета приводит высказывание одного из украинских солдат, находящегося в Артемовске, который отмечает, что ситуация ухудшается с каждым днем. ВСУ не помогает даже наращивание поставок западных вооружений.

«Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — сказал собеседник издания.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что потери ВСУ на поле боя в феврале превысили 11 тысяч человек. По сравнению с февралем они выросли на 40%.

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