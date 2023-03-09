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WhatsApp научился глушить звонки мошенников и спамеров

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp на смартфоне
Фото: © Rachit Tank / Unsplash License

Портал WABetaInfo обнаружил, что WhatsApp тестирует функцию запрета голосовых и видеовызовов от неизвестных абонентов. Опция уже доступна в бета-версии мессенджера и позволит защититься от мошенников и спамеров.

Whatsapp набирает популярность у мошенников из-за того, что через него можно позвонить любому пользователю из базы мессенджера. Для осуществления вызова нет необходимости добавляться в друзья или получать одобрение абонента иным образом, при этом можно «замаскировать» аккаунт аватаркой.

Новая функция позволяет скрывать звонки от неизвестных пользователей. После ее активации, при поступлении вызова от незнакомца, он перенаправляется в центр уведомлений. Экран звонка не появляется, что не дает возможности взять трубку случайным образом. 

Новые функции появятся в Telegram

Функция доступна в бета-версии мессенджера и проходит тестирование на широкой аудитории. Точной информации о выпуске новой версии с изменениями пока нет.

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