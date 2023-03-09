Фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» вышел в Wink

Новая часть фильма «О чем говорят мужчины» вышла в прокат 2 февраля, сейчас фильм доступен для просмотра эксклюзивно в видеосервисе Wink.

В фильме «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» друзья Саша, Слава, Камиль и Леша прогуливаются по городу «куда глаза глядят» и рассуждают о жизни. Герои обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи.

Кроме основных персонажей Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова, в фильме снялись Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев.

Фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» в Wink бесплатно могут посмотреть даже незарегистрированные пользователи сервиса.