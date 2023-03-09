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Бойцы «Вагнера» взяли важный пункт западнее Артемовска

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил биться за город до конца.

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