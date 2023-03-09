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Взрыв газа произошел в читинской пятиэтажке, разрушено два этажа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкалья

Бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Чите, разрушено два этажа, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Взрыв прогремел в 14.50 по местному времени (8.50 мск) в четверг в доме № 6 на улице Боровой в поселке Антипиха. В подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей.

По данным властей, из дома эвакуировано 12 человек. Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Их госпитализируют в городскую клиническую больницу №1.

Для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России 35 человек и девять единиц техники. Работают шесть бригад скорой помощи, а также министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина и губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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