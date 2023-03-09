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Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Juan Antonio Segal / CC BY-SA 4.0

Украина подверглась ракетному обстрелу, власти заявили о поражении объектов инфраструктуры и отключении электроснабжения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и старте экстренных отключений подачи электричества. «Без света примерно 15% потребителей», — приводит РБК слова Кличко.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны. «Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях», — уточнил он.

Глава Одесской области Максим Марченко рассказал о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, в результате которого началось отключение электроснабжения.

Руководитель Харьковской области Олег Синегубов написал в соцсетях, что по области и Харькову нанесли удары, целями были объекты критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в некоторых районах города есть проблемы с электричеством.

Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепре, Луцке и Ровно и работе ПВО в Сумской области. В этих регионах также отключается электроэнергия. Есть информация о задержках поездов.

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