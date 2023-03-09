Глава ВТБ увидел, что между Россией и Западом вскрылся абсцесс

Между Западом и Россией «вскрылся абсцесс», заявил в интервью французскому изданию Les Echos глава ВТБ Андрей Костин, добавив, что всегда был «прозападным человеком».

«С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действия в Европе. Но с другой, мы ощущаем опасность для нашей страны и для нас самих», — пояснил Костин, отметив, что угрозу создали западные страны, не учитывавшие российские интересы.

Говоря о санкциях, Костин назвал «кражу» российских активов «серьезным ударом», но Россия, по его мнению, создала надежную финансовую систему, позволяющую «держать удар».

Запад рассчитывал на то, что ограничения усилят инфляцию в стране, ослабят рубль, создадут дефицит и тем самым приведут к социальной напряженности, сказал Костин. Но этот расчет не оправдался, убежден глава ВТБ.