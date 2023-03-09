Вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Создатели «Вызова», первого фильма, снятого в космосе, представили зрителям новый трейлер. Премьера ленты состоится 20 апреля.

Главная героиня фильма «Вызов» — торакальный хирург Женя. Она за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Там ей придется провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В роли хирурга Жени — Юлия Пересильд. Также в «Вызове» снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев.

Режиссером картины выступил Клим Шипенко. Он вместе с Юлией Пересильд летал на МКС, чтобы снять часть фильма. «Вызов» станет первым в истории кино фильмом, снятым в космосе.