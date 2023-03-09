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Разведка США узнала о нежелании России воевать с НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia

Россия не хочет прямого военного конфликта с НАТО, но риск такого сценария остается, говорится в докладе Разведывательного сообщества Соединеннызх Штатов. 

«Российские лидеры до сих пор избегали предпринимать действия, которые расширили бы конфликт на Украине за ее пределы, но риск эскалации остается значительным», — приводит ТАСС доклад американской разведки.

В документе отмечается, что Россия останется серьезным вызовом США в ключевых областях в течение следующего десятилетия, причем менее предсказуемым, чем Китай.

В частности, Москва представляет «одну из самых серьезных угроз иностранного влияния» для Штатов и использует «широкомасштабные инструменты влияния», чтобы нарушить единство Запада и подорвать глобальное положение Вашингтона.

Следующие несколько лет будут критически важными в стратегическом соперничестве США и их союзников, России и Китая, поскольку оно определит, каким будет мир, говорится в докладе.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке сената конгресса заявила, что сотрудничество Москвы и Пекина углубляется «во всех секторах».

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Политика #Мир #Военная политика
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