Разведка США узнала о нежелании России воевать с НАТО

Россия не хочет прямого военного конфликта с НАТО, но риск такого сценария остается, говорится в докладе Разведывательного сообщества Соединеннызх Штатов.

«Российские лидеры до сих пор избегали предпринимать действия, которые расширили бы конфликт на Украине за ее пределы, но риск эскалации остается значительным», — приводит ТАСС доклад американской разведки.

В документе отмечается, что Россия останется серьезным вызовом США в ключевых областях в течение следующего десятилетия, причем менее предсказуемым, чем Китай.

В частности, Москва представляет «одну из самых серьезных угроз иностранного влияния» для Штатов и использует «широкомасштабные инструменты влияния», чтобы нарушить единство Запада и подорвать глобальное положение Вашингтона.

Следующие несколько лет будут критически важными в стратегическом соперничестве США и их союзников, России и Китая, поскольку оно определит, каким будет мир, говорится в докладе.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке сената конгресса заявила, что сотрудничество Москвы и Пекина углубляется «во всех секторах».