Количество выданных международных прав выросло в два раза

Водители в 2022 году оформили в ГИБДД почти 180 тысяч международных водительских удостоверений, необходимых для управления транспортным средством за рубежом, — это в два раза больше, чем годом ранее.

Количество выданных международных водительских прав (МВУ) выросло с 82,6 тысячи до 179 тысяч. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в «доковидную» эпоху, проанализировал «Коммерсантъ» цифры со статистического раздела сайта ГИБДД.

Рост связан с двумя причинами, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Это массовая миграция граждан за границу в связи с проведением специальной военной операции и активное развитие автотуризма.

«Гораздо больше людей в последнее время стали ездить в страны Центральной Азии, Монголию, Китай на своих машинах. Больше ездят туда, куда обычно летали самолетом, по причине в том числе подорожания авиабилетов. Для этого нужны МВУ», — объяснил эксперт.