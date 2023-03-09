Президент Польши порадовался уничтожению «Северных потоков»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает уничтожение «Северных потоков» полезным для Европы. При этом он не стал оценивать достоверность информации о причастности украинской группировки к их взрывам.
«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — цитирует ТАСС Дуду.
По его словам, Россия использовала газ в качестве инструмента, чтобы доминировать в Европе».
«Я спокойно жду результаты расследования. Я надеюсь, что в будущем мы узнаем, кто несет ответственность за эти действия», — добавил Дуда.
Газета The New York Times сообщила о новых разведданных, свидетельствующих о том, что диверсии на «Северных потоках» осуществила проукраинская группировка. Но она якобы действовала без ведома властей в Киеве, отметил издание.
Asd10Европейцы готовы платить. Олигархи готовы продавать. Европейцы готовы Украине оружие поставлять. Украина...
GammiPluhОбидится ведь наркокомандующий, лично приедет средние пальцы погранцам белорусским показывать
nicollaichОбидел насекомое. Зеленский намного хуже.
Удавиковгазпром спонсирует производства военки запада против сво, мда уж