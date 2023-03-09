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Президент Польши порадовался уничтожению «Северных потоков»

Источник:
ТАСС
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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает уничтожение «Северных потоков» полезным для Европы. При этом он не стал оценивать достоверность информации о причастности украинской группировки к их взрывам.

«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — цитирует ТАСС Дуду.

По его словам, Россия использовала газ в качестве инструмента, чтобы доминировать в Европе».

«Я спокойно жду результаты расследования. Я надеюсь, что в будущем мы узнаем, кто несет ответственность за эти действия», — добавил Дуда.

Газета The New York Times сообщила о новых разведданных, свидетельствующих о том, что диверсии на «Северных потоках» осуществила проукраинская группировка. Но она якобы действовала без ведома властей в Киеве, отметил издание.

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Asd10

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