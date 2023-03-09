США признали, что у Россия крупнейший в мире ядерный потенциал

Россия располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным ядерным арсеналом, говорится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам.
Россия продолжает совершенствовать «ядерные ракеты большой дальности», а также подводные системы доставки, способные «обходить системы ПРО США», приводит ТАСС содержание отчета.
Как указывается в документе, Россия «наращивает и модернизирует» нестратегические вооружения, способные нести «как ядерный, так и неядерный заряды».
Американская разведка, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства «сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников».