США признали, что у Россия крупнейший в мире ядерный потенциал

Россия располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным ядерным арсеналом, говорится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам.

Россия продолжает совершенствовать «ядерные ракеты большой дальности», а также подводные системы доставки, способные «обходить системы ПРО США», приводит ТАСС содержание отчета.

Как указывается в документе, Россия «наращивает и модернизирует» нестратегические вооружения, способные нести «как ядерный, так и неядерный заряды».

Американская разведка, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства «сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников».