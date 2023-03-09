НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США признали, что у Россия крупнейший в мире ядерный потенциал

Источник:
ТАСС
151 0

Россия располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным ядерным арсеналом, говорится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам.

Россия продолжает совершенствовать «ядерные ракеты большой дальности», а также подводные системы доставки, способные «обходить системы ПРО США», приводит ТАСС содержание отчета.

Как указывается в документе, Россия «наращивает и модернизирует» нестратегические вооружения, способные нести «как ядерный, так и неядерный заряды».

Американская разведка, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства «сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников».


Еще по теме
Шойгу назвал значение Артемовска для дальнейшего наступления
Украина запросила у США кассетные бомбы МК‑20
Россия отказалась раскрывать ОБСЕ данные о Вооруженных силах
Шойгу оценил ход восстановления Донбасса
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Европейцы готовы платить. Олигархи готовы продавать. Европейцы готовы Украине оружие поставлять. Украина...

GammiPluh

Обидится ведь наркокомандующий, лично приедет средние пальцы погранцам белорусским показывать

turan601

история конечно видела многой дичи, например много американских компаний сотрудничили с гитлером при...

nicollaich

Обидел насекомое. Зеленский намного хуже.