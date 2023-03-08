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Кадыров рассказал о краже у него жеребца стоимостью $10млн

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о краже в Чехии его жеребца по кличке Зазу. Он оценил его стоимость в 10 миллионов долларов.

Ранее местные издания написали, что из конюшни в поселке Крабчице похитили жеребца по кличке Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов. При этом утверждалось, что животное принадлежит Кадырову. На коня был наложен арест из-за санкций против Кадырова после присоединения Крыма к России.

«Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска?» — написал он в своем телеграм-канале.

Скаковой жеребец Рамзана Кадырова по кличке Зазу
Скаковой жеребец Рамзана Кадырова по кличке Зазу
Фото: © policie.cz

Кадыров попросил не принижать ценность скакуна. По его словам, Зазу стоит не менее 10 миллионов долларов, а искусственное занижение цены до 18 тысяч долларов связано с «финансовыми махинациями» и теперь, узнав настоящую цену коня, кто-то хорошо «нагреет руки».

«В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю», — заключил Кадыров.

В 2014 году со ссылкой на тренера скаковых лошадей из Германии Вальдемара Хикста, Зазу был куплен Кадыровым в Дубае в 2011 году. Он пришел вторым на скачках в Сингапуре и Стамбуле.

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