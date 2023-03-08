СМИ узнали об украинском спонсоре взрыва «Северных потоков»

Разведкам западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на «Северных потоках», пишет британская газета Times со ссылкой на анонимные источники.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством <...> Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

По данным СМИ, через неделю после инцидента разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоят не американцы, россияне или поляки, а «частное предприятие с Украины». При этом им сообщили, что результаты расследования обнародовать не станут.

Накануне газета The New York Times сообщила о наличииразведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

Сенатор Алексей Пушков назвал эти материалы «неудачной попыткой дезинформации».

По версии американского журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.