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СМИ узнали об украинском спонсоре взрыва «Северных потоков»

Источник:
РИА Новости
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Разведкам западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на «Северных потоках», пишет британская газета Times со ссылкой на анонимные источники.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством <...> Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

По данным СМИ, через неделю после инцидента разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоят не американцы, россияне или поляки, а «частное предприятие с Украины». При этом им сообщили, что результаты расследования обнародовать не станут.

Накануне газета The New York Times сообщила о наличииразведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

Сенатор Алексей Пушков назвал эти материалы «неудачной попыткой дезинформации».

По версии американского журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.

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