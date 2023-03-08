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Нефтяные сделки России и Индии подорвали господство доллара

Источник:
Reuters
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Фото: M McBey / Attribution License

Западные санкции заставили Россию и Индию проводить нефтяные сделки в недолларовых валютах, в том числе в рублях и дирхамах ОАЭ, пишет Reuters со ссылкой на источники в нефтяной и банковской сферах.

«Санкции США в отношении России начали подрывать господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией, основным для России рынком сбыта поставляемой морем нефти, были заключены в других валютах», — говорится в материале.

Reuters отмечает, что трейдеры из Дубая и российские энергокомпании добиваются продажи не в долларах некоторых сортов нефти из России, поскольку те в последнее время продавались выше установленной Западом предельной цены — 60 долларов за баррель.

Сейчас Индия считается третьей в мире страной — импортером нефти, а Россия — одним из ее ведущих поставщиков. Поставки нефти из России в Индию по сравнению с 2021-м в прошлом году выросли примерно в пять раз.

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Экономика #Недра и ТЭК
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