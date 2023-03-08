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Ученые нашли источник таинственной темной материи во Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Физики предложили расширенную теорию о рождении Вселенной, согласно которой Большой взрыв был не один. Произошел еще и темный его аналог, наполнивший мир таинственной темной материей, говорится в статье на сервере препринтов arXiv.

В стандартной космологии происхождение Вселенной неразрывно связано с Большим взрывом. Он породил первые протоны и нейтроны, которые стали собираться в вещество. Но эта теория не отвечала на вопрос: откуда появилась темная материя, которая занимает большую часть массы в космосе?

Физики предложили теорию, согласно которой темная материя появилась и развивалась по совершенно отдельному сценарию. Они выдвинули идею о том, что могло произойти два Больших взрыва, причем второй был «темным», и именно он породил темную материю, приводит выдержки из статьи Science Alert.

Моделирование указывает на то, что темный Большой взрыв мог произойти чуть позже первого. Он высвободил уникальную сигнатуру мощных гравитационных волн, которые сохранились в современной Вселенной.


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