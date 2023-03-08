Эксперты перечислили самые угоняемые авто в России в 2022 году

Автомобили корейских марок Genesis, Hyundai и Kia, оказались в лидерах по количеству угонов в России по итогам 2022 года, свидетельствуют результаты исследования компании «Ренессанс страхование».

Самым угоняемым автомобилем в прошлом году стал кроссовер Hyundai Palisade — почти каждый сотый застрахованный авто этой модели стал жертвой угонщиков. Вместе с ним в пятерку лидеров вошли седаны Genesis G70 и Hyundai Sonata, а также кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, приводят

«Чаще всего самыми угоняемыми машинами становятся те, что наиболее востребованы у покупателей. Такие транспортные средства могут быть популярны среди злоумышленников с целью угона для последующего разбора и продажи б/у запчастей», — рассказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Согласно статистике МВД раскрываемость угонов в 2022 году достигла своего максимального значения. Как следствие, наблюдается падение количества угонов.

По данным Группы Ренессанс страхование количество угонов и краж автотранспорта в России за 2022 год снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом.