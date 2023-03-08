Пригожин заявил о взятии восточной части Артемовска

Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (Бахмута), сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер"», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее основатель «Вагнера» заявил, что в Артемовске идут тяжелейшие бои и украинский гарнизон постоянно получает подкрепления — сейчас в городе, по его оценке, от 12 до 20 тысяч бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил биться за город до конца.