Самый древний алмаз нашли в Якутии

Ученые СО РАН обнаружили самый древний алмаз в образцах, его возраст составляет порядка 3,6 миллиарда лет, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет», — сказал научный руководитель Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН академик Николай Похиленко.

Образцы пород и минералов литосферной мантии, среди которых был найден драгоценный камень, были отобраны в Якутии из кимберлитовой трубки Удачная.

Находка подтвердила предположения о времени и параметрах формирования нижних горизонтов литосферы, достигающих значений давлений и температур области стабильности алмаза, и, соответственно, периоде появления в них самых первых на планете алмазов.

«Кристалл из Удачной на сегодня, видимо, древнейший на Земле: по крайней мере, среди тех, что держал в руках и изучил человек», — отметил Похиленко.