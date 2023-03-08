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Красноярский депутат объяснил отравление мухоморами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заксобрание Красноярского края

Депутат красноярского Заксобрания Денис Терехов, попавший в больницу с отравлением мухоморами, рассказал, что этот гриб был в биодобавке для сна, а сейчас он чувствует себя хорошо.

«Совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно», — написал Терехов в своем телеграм-канале.

Он предположил, что выпил больше, чем следует капсул. Возможно, сказалось двухнедельное голодание. Или у депутата есть банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе.

Терехов сообщил, что «скорую» вызвала его невеста, которой не понравилось, как он спал. Врачи услышали «добавка с мухомором» и сразу начали «паковать».

«В 8 утра я проснулся в реанимации Склифа, в 9 пошевелил пальцем, в 10 готов был отжаться 100 раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы», — добавил депутат.

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