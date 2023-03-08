Работающую от городского шума зарядку придумали в России

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали модель наногенератора, который в будущем можно будет использовать для зарядки гаджетов от городского шума, сообщает пресс-служба вуза.

«Специалисты Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ разрабатывают наногенераторы на основе углеродных нанотрубок, легированных азотом, которые преобразовывают деформации и вибрации городского шума, движений и разговора человека в электрическую энергию», — говорится в сообщении.

Такие генераторы станут новыми источниками автономного питания для носимой и персональной электроники: электронных часов, телефонов, наушников и прочего, отметили в вузе.

Наногенераторные зарядки для телефонов, часов и наушников будут работать абсолютно автономно, не требуя подзарядки, накапливая энергию из окружающей среды, рассказали в пресс-службе.