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Работающую от городского шума зарядку придумали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Зарядное устройство для смарфтона
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали модель наногенератора, который в будущем можно будет использовать для зарядки гаджетов от городского шума, сообщает пресс-служба вуза.

«Специалисты Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ разрабатывают наногенераторы на основе углеродных нанотрубок, легированных азотом, которые преобразовывают деформации и вибрации городского шума, движений и разговора человека в электрическую энергию», — говорится в сообщении.

Такие генераторы станут новыми источниками автономного питания для носимой и персональной электроники: электронных часов, телефонов, наушников и прочего, отметили в вузе.

Наногенераторные зарядки для телефонов, часов и наушников будут работать абсолютно автономно, не требуя подзарядки, накапливая энергию из окружающей среды, рассказали в пресс-службе.

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