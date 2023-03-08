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США оказались не готовы к противостоянию с Россией и Китаем

Источник:
The Wall Street Journal
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Соединенные Штаты оказались не готовы к одновременному конфликту со сверхдержавами — Россией и Китаем, считает обозреватель The Wall Street Journal Майкл Гордон.

«Пять лет назад, после десятилетий борьбы с мятежниками на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, США начали новую эпоху соперничества сверхдержав с Китаем и Россией. Но Вашингтон к такому противостоянию сейчас не готов», — заявил Гордон.

По его мнению, США  во время войн в Ираке и Афганистане в основном полагались на превосходство в воздухе, но в случае вероятного конфликта, к примеру, с Китаем подобная стратегия не сработает.

«Когда в прошлом году Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне провел военную игру, имитирующую морское нападение Китая на Тайвань, у США противокорабельные крылатые ракеты большой дальности закончились в течение недели», — пояснил обозреватель.

Он отметил, что США сильно отстают от Китая и России в производстве ракет, боеприпасов и подлодок. А конфликт на Украине вытягивает все больше ресурсов, необходимых для укрепления и развития американских вооруженных сил.

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