НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пригожин заявил о 12‑20 тысячах украинских военных в Артемовске

Источник:
Sibnet.ru
700 2

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артемовске (Бахмуте) идут тяжелейшие бои и украинский гарнизон постоянно получает подкрепления — сейчас в городе, по его оценке, от 12 до 20 тысяч бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в ''мясорубку'' подкидывают все новые и новые тысячи»,— приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Во вторник, 7 марта министр обороны Сергей Шойгу на совещании сообщил, что российские силы взяли несколько населенных пунктов, в том числе в округе Бахмута. Он заявил, что взятие Бахмута позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

«Давайте перестанем бежать впереди паровоза и рассказывать, что мы взяли Бахмут и что будет после него. Ведь в невеселой истории про неубитого медведя говорится, что не будем делить шкуру, но никто не рассказывает о последствиях того, когда эту шкуру пытаются снять с еще живого медведя»,— заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что украинские военные не отступают, а «сдаются только в крайнем случае». «Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь», — сказал он.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

Тема: Военная операция на Украине
Шойгу назвал значение Артемовска для дальнейшего наступления
Лукашенко заявил о задержании группы украинских террористов
Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска
Киев принял решение по Артемовску
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Как проезжать кольцо: изменения ПДД с марта 2023 года
Обсуждение (2)
Картина дня
США оказались не готовы к противостоянию с Россией и Китаем
Пригожин заявил о 12‑20 тысячах украинских военных в Артемовске
Западные СМИ нашли украинский след в подрыве «Северных потоков»
Самый древний алмаз нашли в Якутии
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
110
Пригожин заявил об окружении Артемовска
57
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
54
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине
50
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
45
Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска