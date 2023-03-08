Пригожин заявил о 12‑20 тысячах украинских военных в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артемовске (Бахмуте) идут тяжелейшие бои и украинский гарнизон постоянно получает подкрепления — сейчас в городе, по его оценке, от 12 до 20 тысяч бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в ''мясорубку'' подкидывают все новые и новые тысячи»,— приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Во вторник, 7 марта министр обороны Сергей Шойгу на совещании сообщил, что российские силы взяли несколько населенных пунктов, в том числе в округе Бахмута. Он заявил, что взятие Бахмута позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

«Давайте перестанем бежать впереди паровоза и рассказывать, что мы взяли Бахмут и что будет после него. Ведь в невеселой истории про неубитого медведя говорится, что не будем делить шкуру, но никто не рассказывает о последствиях того, когда эту шкуру пытаются снять с еще живого медведя»,— заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что украинские военные не отступают, а «сдаются только в крайнем случае». «Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь», — сказал он.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.